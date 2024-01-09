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Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı İsrail, misillemeye karşılık Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı İsrail, misillemeye karşılık Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir karargaha saldırı düzenledi. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaları vurdu. İsrail'in saldırısının ardından Hizbullah'a ait noktaların da vurulduğu açıklandı.

09.01.2024 - 15:10,
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- Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı

İsrail, misillemeye karşılık Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

BEYRUT - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeyindeki bir karargaha saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaları vurdu.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'in GLZ Radyosu, Hizbullah'a ait bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde yer alan Safed şehrindeki Kuzey Komutanlığı Karargahını hedef aldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karargahın otoparkından duman yükseldiği kameraya yansıdı.

İsrail de Hizbullah'ı vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın misilleme saldırısının karargahta herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ardından Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu duyuruldu.

Hizbullah, İsrail\'e ait karargahı hedef aldı İsrail, misillemeye karşılık Hizbullah\'a ait hedefleri vurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı İsrail, misillemeye karşılık Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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