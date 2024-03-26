Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait yerleşim birimlerine füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise Hizbullah'ın askeri yapılarına savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

26.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait yerleşim birimlerine füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Şumira, Şlomi, Avivim yerleşim birimindeki binalarda konuşlanan İsrail askerlerinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, İsrail sınırında yer alan Branit askeri mevzisinin de uygun silahlarla tam isabet vurulduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'a ait sınır bölgesinde yer alan Marun er-Ras beldesine topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

NNA bir başka haberinde, İsrail'in insansız hava araçlarıyla Teyr Harfa beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıda arama ve kurtarma çalışmaları için bölgede olan sivil savunma ekibinden 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Hizbullah'ın Teyr Harfa bölgesindeki askeri yapılarına saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 246 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

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