Hizbullah: İsrail'e Geçit Yok

BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'ın güneyinde hiçbir İsrail varlığına izin vermeyeceklerini söyleyerek, Hizbullah'ın hala güçlü ve Lübnan'ın savunulması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Kasım pazar günü El Menar televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, Hizbullah'ın ateşkes anlaşması sırasında operasyonlarını durdursa da askeri hazırlık düzeyini koruduğunu kaydetti.

Kasım, "Son 60 günde İsrail birçok ihlalde bulundu. Anlaşmada açık şekilde İsrail'in Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerektiği belirtiliyor" dedi.

Ülke içi konulara da değinen Kasım, Hizbullah'ın ülkenin istikrar ve yönetişimine bağlılığını yineleyerek iç güvenlik konusunda münhasır yetkinin güvenlik güçlerine ait olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hizbullah'ın silahlarınınsa İsrail'e karşı koymada kritik öneme sahip olduğunu belirten Kasım, "İsrail, varlığımıza yönelik bir tehdit oluşturuyor. Direnmek Lübnan'ın hakkıdır" ifadelerini kullandı.