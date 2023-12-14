 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü. Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
14.12.2023 - 12:42,
Abone Ol

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin toplandığı Şumira yerleşim birimindeki bir noktaya uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Alma eş-Şaab ile Nakura beldeleri arasındaki bölgeleri ve Hiyam beldesi çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 1 ay önce Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, futbolcu Zafer Ergin'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:00:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement