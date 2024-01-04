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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılar hakkında açıklama yapan Hizbullah, Ştula, Cardah, El-Manara ve Metula askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Öte yandan İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu. İsrail'in Lübnan'ın Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasında bazı bölgelere ve yola fosfor bombaları attığı da bildirildi. Çatışmalarda şu ana kadar 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
04.01.2024 - 14:16,
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait Ştula, Cardah, El-Manara ve Metula askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

NNA, ayrıca bir başka haberinde, İsrail'in Lübnan'ın Kefr Kella ve Odeysa beldeleri arasında yer alan bazı bölgeler ve yola fosfor bombaları attığını aktardı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Akhbar" gazetesinin sosyal medya hesabında yayımlanan videoda, Hiyam belde merkezine düşen bir fosfor bombasının etrafa dumanlar saçarak yandığı görüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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