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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda, Hunin Kalesi yakınlarındaki askeri mevzi uygun silahlarla vuruldu. İsrail ordusu ise Lübnan topraklarından Hermon Dağı'na yapılan saldırıları tespit etti ve Hizbullah hedeflerini vurdu. Çatışmalarda şu ana kadar 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, İsrail\'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
26.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:20
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevziye düzenlediği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınır hattında yer alan Hunin Kalesi yakınlarındaki askeri mevzinin "uygun silahlar ve tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından Hermon Dağı'na yönelik bazı saldırıların tespit edildiği, fırlatılan füzelerin boş alana düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ordu güçlerinin Hizbullah'ın Hiyam beldesi ve Bint Cubeyl ilçesindeki Hizbullah hedeflerini savaş uçaklarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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