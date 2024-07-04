Hizbullah, İsrail mevzilerine roket saldırısı düzenledi

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MERCİYUN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail mevzilerine Hizbullah tarafından atılan roketlerin ardından yükselen dumanlar Lübnan'ın Merciyun bölgesinden görülüyor, 3 Temmuz 2024.

İsrail'in üst düzey bir Hizbullah askeri liderini hedef alarak öldürmesine misilleme olarak Hizbullah, Çarşamba akşamı, iki İsrail askeri mevzisine yaklaşık 100 katyuşa roketi fırlattı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)