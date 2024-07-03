Hizbullah, İsrail ordusuyla çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü bildirdi

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda bir mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Hizbullah'tan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan karşılıklı saldırılarda bir Hizbullah mensubunun daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Hizbullah yöneticilerinden 1965 doğumlu Muhammed Nime Nasır'ın "Kudüs yolunda öldürüldüğü" ifade edildi.
İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 358'e ulaştı.
Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
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