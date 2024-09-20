Hizbullah'tan Çatışma Açıklaması

Güncel

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Yusuf Muhammed Seyyid ve Muhammed Ali Hasan ez-Zeyn adlı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 480'e çıktı.