Hizbullah'tan İsrail'e Direniş - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Direniş

Hizbullah, El-Adise'de İsrail güçleriyle çatışmaya girdi, kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladı.

02.10.2024 08:46
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?? Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu.

Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

Hizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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