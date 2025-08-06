Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme Uyarısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme Uyarısı

06.08.2025 13:04
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Hizbullah Lideri Kasım, İsrail saldırısına roketle yanıt vereceklerini bildirdi.

BEYRUT, 6 Ağustos (Xinhua) -- Hizbullah Lideri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatması durumunda füze saldırısıyla karşılık verileceği uyarısında bulunarak örgütün misilleme yapmaya ve ülkeyi savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Beyrut'un güney banliyösünde salı günü düzenlenen bir anma töreninde konuşan Kasım, "İsrail, Lübnan'a yeni bir savaş açarsa, roketlerle karşılık veririz. İsrail'in karşısına çıkabilir ve onu yenebiliriz" dedi.

İsrail'i özellikle Suriye'deki gelişmelerden sonra geçmiş anlaşmalardan geri adım atmakla suçlayan Kasım, ABD'nin İsrail çıkarları lehine Lübnan'ı zayıflatma çabalarına eleştiride bulundu.

Kasım, işbirliğine dayalı ulusal birlik, dış talepler yerine iç ihtiyaçlara öncelik verilmesi ve dış müdahalelere karşı direnilmesi çağrısında bulunarak Hizbullah'ın silah bırakmasına yönelik çağrıları da reddetti.

Lübnan hükümetini direniş hareketini ulusal savunma planlarına dahil ederek egemenliği güçlendirmeye çağıran Kasım, İsrail'in tansiyonu yükseltecek herhangi bir davranışının geniş çaplı misillemeyle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Kasım, İsrail ve ABD öncülüğünde Filistinlilere karşı işlenen sistematik suçları kınadığını ve direnişin devam edeceğini belirterek, "Lübnan'ın gücü elinden alınamaz" diye de ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme Uyarısı - Son Dakika

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