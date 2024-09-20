Hizbullah'tan Metula'ya Füze Saldırısı

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim yerine atılan füzelerin bölgede yangın çıkmasına ve bazı evlerin zarar görmesine neden olduğu belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Metula yerleşim yerine fırlattığı füzeler birkaç yerde yangın çıkmasına, bazı evlerin zarar görmesine ve bir kadının hafif şekilde yaralanmasına yol açtı.

Sosyal medyada Metula bölgesinde çıkan yangınların görüntüleri paylaşıldı.

Saldırılar sonucu iletişim ve elektrik hatları da zarar gördü.

İsrail ordu radyosu daha önce ülkenin kuzeyine son 48 saatte 150 kadar roket atıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu ayrıca Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.