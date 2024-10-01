Hizbullah'tan Netanya'ya Füze Saldırısı

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Hizbullah'ın Tel Aviv'in 30 kilometre kuzeyindeki Netanya kentini bir dizi füzeyle vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin Netanya kentindeki açık alanlara düştüğünü duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi de Tel Aviv'in 30 kilometre kuzeyindeki Netanya kentinin merkezinde bulunan Hasharon bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Aşağı Celil ve Orta bölgelere füze saldırılarına ilişkin uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da Lübnan'dan 10 füze fırlatıldığını duyurdu.

Hizbullah, daha önceki açıklamalarında Tel Aviv Büyükşehir bölgesinde bulunan Mossad karargahının vurulduğunu ve çeşitli bölgelerdeki çok sayıda askeri grupların doğrudan hedef alındığını duyurmuştu.