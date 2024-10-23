Hizbullah'tan Tel Aviv'e Roket Saldırısı

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- Hizbullah, Tel Aviv'i hedef aldı

BEYRUT - Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 4 roket fırlatıldığını bildirerek, roketlerden bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ordu, bazı roketlerin engellenemediğini ve Gush Dan bölgesine düştüğünü aktardı.

Saldırı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda hava trafiğinin durdurulurken, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron, Herzliya ve Netanya bölgelerinde siren sesleri yükseldi. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.