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Hızlı Tren İncelemesi

Hızlı Tren İncelemesi
01.08.2025 21:31
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Mustafa Elitaş, Yüksek Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak projenin süresini açıkladı.

HIZLI TREN ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi'nde katıldığı Fahri Doktora Tevcih Töreni'nin ardından Yüksek Hızlı Tren Düver Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Kayseri-Yerköy arasındaki yapılmakta olan hızlı trenle ilgili yerinde inceleme ve yetkililerden bilgi almak için geldiklerini aktaran AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bizlere 139 artı 3 kilometrelik Yerköy- Kayseri arasındaki Ankara-Kayseri dolayısıyla İstanbul-Ankara-Kayseri hızlı treni ile ilgili bilgi verdiler. Bu tren inşallah Ankara'dan kalkınca 1 saat 45 dakikada Kayseri'ye ulaşmış olacak. Oradan da İstanbul'a giderken 4 saatlik de süre var. Ankara-İstanbul arası süper hızlı trende hayata geçtiği andan itibaren muhtemelen Kayseri-İstanbul arası 4 saatlik bir süreyle tamamlanmış olacak. 2028 yılının Kasım ayı taahhüdü yapılan işler, 2023 yılının Ağustos ayında 1 Ağustos tarihinde yer teslimi gerçekleşmiş. Bugün de 2025 yılının 1 Ağustos'u 2 yıllık süre içinde toplam imalatların yaklaşık yüzde 20'ye yakın 19.13'lük kısmı gerçekleşmiş" ifadelerini kullandı.

'2,5 SENE SONRA KAYSERİ-ANKARA HIZLI TRENİ'NE KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ'

Sözlerini sürdüren AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Genel anlamıyla sanat yapılarını ortaya çıkarmışlar. Sanat yapıları bittikten sonra daha hızlı bir şekilde bu hızlı trenin Kayseri'ye ulaşması sağlanacak. Değerli arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü sayın Yalçın beyle yaptığımız telefon görüşmesi çerçevesinde muhtemelen 2027 yılı sonuna varmadan bitirmeyi planlıyorlar. Rabbim kaza bela vermesin. Buradan 2 bin 400- 2 bin 500 civarında Yerköy-Himmetdede-Düver hattında çalışan arkadaşlarımız var. Kazasız belasız bir şekilde inşallah 2,5 sene sonra Kayseri-Ankara Hızlı Treni'ne kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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