Hizmet Üretim Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Arttı

Güncel

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi'nin Aralık 2024 verilerini açıkladı. Buna göre endeks, yıllık oranda yüzde 1,9 arttı.

TÜİK'in verilere göre endeks, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6 konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,1 bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 10,1 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetleri yüzde 3,9 idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,6 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,2 arttı

Endeks, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,1 arttı. Öte yandan Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 azaldı.