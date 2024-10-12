HKP'den Gebze Belediyesi'ne Suç Duyurusu: Hayvan Katliamı İddiaları - Son Dakika
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HKP'den Gebze Belediyesi'ne Suç Duyurusu: Hayvan Katliamı İddiaları

Halkın Kurtuluş Partisi, Gebze Belediyesi'nde bulunan bir barınakta çöp konteynerinde ölü hayvanların bulunması üzerine, belediye başkanı ve sorumlu veterinerler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamalar, 'görevi kötüye kullanma' ve hayvan koruma yasasına muhalefetini içeriyor.

12.10.2024 19:23  Güncelleme: 19:24
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(KOCAELİ) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Gebze Belediyesi'ne ait barınağın önünde çöp konteynerinde öldürülmüş çok sayıda köpek ve kedi bulunmasına ilişkin, AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve sorumlu veteriner hekimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gebze Belediyesi'ne ait barınağın önünde çöp konteynerinde öldürülmüş çok sayıda köpek ve kedi bulunmasının ardından tepkiler devam ediyor. HKP avukatları; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve sorumlu veteriner hekimler hakkında "görevi kötüye kullanma", "5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununa muhalefet" suçlarından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, özetle şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda bir hayli artan hayvana şiddet vakaları, hayvanlara yönelik zulüm hız kesmeden devam etmektedir. Çünkü AKP, failleri hayvana şiddete yönlendiren ve eylemlerinin cezasız kalacağına dair güvence veren sokak köpeklerinin kitlesel imhası kanununu çıkartmıştır. Hayvan refahını sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmemiş, tam aksine sokak hayvanlarını hedef gösteren açıklamaları ve dezenformasyon ile hayvanlara yönelik zulmün, şiddetin, işkencenin ve katliamın çoğalmasına sebep olmuştur.

Kısırlaştırma ve aşılama programları uygulanmamış, hayvanlar aç susuz bırakılmış, yaşam alanlarından koparılarak ölüm kampı barınaklara hapsedilmiştir. İşkence, tecavüz ve katliam suçlularına hak ettikleri cezalar verilmemiş, kafasına kürekle vurularak öldürülen ya da sokak ortasında boğularak katledilen köpeklerin; asansörde tekmelenerek öldürülen veya apartmanın dördüncü katından atılan kedilerin, ölüm kampı barınaklarda açlıktan birbirini tüketenlerin, karanlık odalarda can çekişmekte olan dostlarının yanına atılan yeni masum bedenlerin ve acı hikayelerine tanıklık ettiğimiz sayısız hayvanın hesabı sorulmamıştır.

Ne yazık ki hayvan katliam yasası çıktıktan sonra belediyeler hızla usule, yasaya ve vicdana aykırı olarak barınaklara talimat vererek sokaklardan kedi ve köpekleri toplatmış ve işkencelerle bu masum savunmasız canlıları katletmeye başlamıştır. Tüm bu anılan nedenlerle; hem 5199 sayılı Kanun, hem de Türk Ceza Yasası kapsamında inceleme yapılarak sorumlu kişilerin cezalandırılmasını, konuyla ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HKP'den Gebze Belediyesi'ne Suç Duyurusu: Hayvan Katliamı İddiaları - Son Dakika

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