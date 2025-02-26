Hocalı Katliamı'nda 33. yıl anması

Güncel

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hocalı'daki vahşetten yer utandı, gök utandı ama insanlık utanmadı. İnsanlığın en büyük sınavlarından birini kaybettiği Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Dervişoğlu, "Hocalı'daki vahşetten yer utandı, gök utandı ama insanlık utanmadı… İnsanlığın en büyük sınavlarından birini kaybettiği Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" notuyla paylaştığı videoda Abdurrahim Karakoç'un Karabağ'a Mektup şiirinden bir dörtlük seslendirdi.