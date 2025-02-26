Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'na Anma Mesajı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin yayımladığı anma mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."