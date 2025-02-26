Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'na Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'na Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin yayımladığı anma mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

26.02.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin yayımladığı anma mesajında, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılına ilişkin anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'na Anma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
17:58 İmamoğlu’na ’’diploma’’ krizini sordular, böyle yanıt verdi İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi
17:52 FIFA, Adana Demirspor’un 6 puanını sildi FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
17:37 CHP’de kurultay kavgası derinleşiyor Lütfü Savaş’tan Ekrem İmamoğlu’na suç duyurusu CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu
17:37 TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya’ya gidecek TBMM komisyonu yangın faciasını araştırmak için Kartalkaya'ya gidecek
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 13:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'na Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.