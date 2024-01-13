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Hollanda'da aranan çete liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Hollanda'da aranan çete liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı

Hollandalı suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Leijdekkers, çetenin uyuşturucu paralarını akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Hollanda\'da aranan çete liderinin kardeşi İstanbul\'da yakalandı
13.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:36
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HOLLANDA'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hollandalı firari suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul emniyeti adresini tespit ettikleri şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalanarak gözaltına alındı. Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi. Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisinin arama listesindeyken aynı zamanda AB'nin en çok aranan suçlular listesinde de başı çekiyor. Jos Leijdekkers, Ekim 2019'da Amsterdam Zuidas'taki lüks dairesinden kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Naima Jillal'ın kaybolmasına karışmakla da suçlanıyor.

Kaynak: DHA
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