Hollanda\'da ırkçı liderin adayı Meclis Başkanı seçildi

Hollanda'da 22 Kasım'da düzenlenen erken genel seçimlerde sürpriz şekilde açık farkla ilk sıraya yerleşen Geert Wilders liderliğindeki ırkçı ve İslam düşmanı Özgürlük Partisinin (PVV) adayı Martin Bosma, Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçildi.

Toplam 150 sandalyenin bulunduğu Temsilciler Meclisindeki gizli oylamaya 145 milletvekili katılırken ikinci turda 75 oy alan Bosma, Hollanda'nın ilk aşırı sağ Meclis Başkanı oldu.

Bosma'nın rakibi, Sosyalistler ve Yeşiller (PvdA-GroenLinks) ittifakından Tom van der Lee 66 oyda kaldı.

Wilders'ın hükümet kurmak için görüşmelerde bulunduğu merkez sağ ve aşırı sağ partilerin Temsilciler Meclisinde toplam 88 sandalyesinin olduğu dikkate alındığında Meclis Başkanlığı seçiminde muhtemel koalisyon ortaklarının önemli sayıda fire verdiği anlaşılıyor.

Erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.