Hollanda'da İsrail Protestosu: 100.000'den Fazla Gösterici

LAHEY, 16 Haziran (Xinhua) -- Hollanda hükümetinin İsrail'e yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla 100.000'den fazla gösterici Lahey'in merkezinde düzenlenen yeni bir "Kırmızı Çizgi" gösterisine katıldı.

İnsani yardım ve insan hakları grupları tarafından pazar günü Malieveld Parkı'nda düzenlenen gösteride göstericiler, "kırmızı çizgi"yi simgelemek için kırmızı giysiler giyerek Barış Sarayı'na yürüdü.

Katılımcılar, Hollanda geçici hükümetinin politikasında köklü bir değişiklik yapılması çağrısında bulunarak İsrail'e karşı güçlü yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Organizatör gruplar basın açıklamasında, "Gazze bekleyemez ve Hollanda, soykırımı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapma konusunda ciddi bir yükümlülüğe sahiptir" dedi. Açıklamada "Hollanda, uluslararası hukukun ihlali ve Gazze'de 54.000'den fazla kişinin ölümüne rağmen İsrail'i koşulsuz olarak desteklemeye devam ediyor" denildi.

Organizatörler katılımcı sayısını yaklaşık 150.000 olarak tahmin ederken, Hollanda medyası 100.000'den fazla gösterici olduğunu bildirdi. Bu, bir ay içinde Lahey'de düzenlenen ikinci büyük protesto oldu. 18 Mayıs'ta düzenlenen benzer bir gösteriye de yaklaşık 100.000 kişi katılmıştı.