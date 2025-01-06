Hollanda'da Kar Yağışı Uçuşları ve Trafiği Aksattı

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LAHEY, 6 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'da pazar günü yaşanan yoğun kar yağışı yolcu trafiğinde aksamalara yol açtı. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda onlarca uçuşta iptal ya da rötar yaşanırken, ülkede birçok trafik kazası meydana geldi.

Hollanda ulusal hava durumu enstitüsü KNMI, gece için ülkenin büyük bölümüne yönelik sarı kodlu hava durumu uyarısı yayımladı. Özellikle ülkenin orta, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri için geçerli olan uyarıda kaygan yol koşullarına ve azalan görüş mesafesine dikkat çekildi.

Schiphol Havalimanı sözcüsü, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada ağırlıklı olarak Avrupa destinasyonlarına giden rotalardaki yaklaşık 70 uçuşun iptal edildiğini belirtti.

Kar yağışı ülke genelinde çok sayıda trafik kazasına da yol açarken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakası bildirilmedi.

KNMI, yolculara hava durumu ve ulaşım ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve seyahat ederken dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.