Hong Kong'dan ABD'ye Tepki

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HONG KONG, 20 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği, ABD Senatosu'ndan bazı politikacıların Hong Kong'daki insan hakları ve hukukun üstünlüğü uygulamalarına yönelik iftiralarını esefle karşıladıklarını söyledi.

Komiserlik sözcüsü, söz konusu politikacıların Jimmy Lai'nin davası konusunda yanlış beyanlarda bulunması ve Lai'yi desteklemesi üzerine Perşembe günü yaptığı açıklamada Lai'nin, Hong Kong'daki yıkıcı faaliyetlerin planlayıcısı ve kışkırtıcısı ve Çin karşıtı yabancı güçlerin ajan ve maşası olduğunu söyledi.

Sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yargısının yargı gücünü bağımsız olarak kullandığını ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan eylem ve faaliyetlerle mücadele ederken ilgili tarafların haklarını yasalar uyarınca koruduğunu belirtti. Sözcü, yargılama süreçlerinin adil, açık, şeffaf, hukuka uygun ve sorunsuz olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'yi ve söz konusu politikacıları hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve suçlularının yanı sıra Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yargı sistemine yönelik menfur tahrip ve sabotaj eylemlerini örtüp yüceltmeye yönelik beyhude çabalarına derhal son vermeye çağırdı.