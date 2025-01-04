HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı

Ankara Eczacı Odası, HPV aşılarının ücretsiz hale getirilmesini talep etti. Aşılar, kansere karşı koruma sağlıyor.

04.01.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - HPV enfeksiyonunu yüzünden dünyada her yıl yaklaşık 250 bin kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cumhur Cem Abbasoğlu, gelişmiş ülkelerde ücretsiz uygulanan bu aşının hem kadınlar hem de erkekler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cumhur Cem Abbasoğlu, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, HPV aşılarının ücretsiz hale getirilmesi gerektiğini savunarak bu talebin sağlık verilerine ve toplumsal ihtiyaçlara dayandığını belirtti.

Abbasoğlu, HPV enfeksiyonunun dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilediğini ve rahim ağzı kanseri, anal kanser, genital kanserler ve baş-boyun kanserleri gibi ciddi hastalıklara neden olduğunu vurguladı. HPV'nin yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Abbasoğlu, her yıl yaklaşık 250 bin kadının rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslararası sağlık otoritelerinin, HPV aşılarının, bu tür kanserlerin önlenmesindeki kritik rol oynadığına sürekli dikkat çektiğini söyleyen Abbasoğlu, bilimsel çalışmaların HPV aşılarının erken yaşta yapılmasının, kız ve erkek çocuklar için koruyucu bir kalkan oluşturduğunu da belirtti.

HPV aşılarının ücretsiz hale getirilmesinin, özellikle gençler ve düşük gelirli aileler için aşıya erişimi kolaylaştıracağını ifade eden Cumhur Cem Abbasoğlu şunları söyledi:

Ücretsiz aşılama programları tasarrufa da yol açar

"Ücretsiz ve erişilebilir aşılar, hastalık oluşumunu engelleyerek uzun vadede sağlık harcamalarını önemli ölçüde düşürür ve sağlık sisteminin ekonomik yükünü hafifletir. Örneğin, rahim ağzı kanseri tedavisi, aşılamayla engellenebilecek bir hastalıktır. Rahim ağzı kanseri olan bir kişinin tedavi masrafları aşı maliyetlerinden çok daha yüksektir. Ayrıca aşı firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmaya varması, kamumun güçlü bir alıcı konumunda olması nedeniyle aşı birim maliyetlerinin azalmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, ücretsiz aşılama programları yalnızca bireylerin sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzeyde ve kamu harcamaları açısından büyük bir ekonomik tasarrufa yol açar.

Eczaneler HPV aşılarının yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayabilir

Eczacılar, halkın en yakın sağlık danışmanlarıdır ve eczaneler, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği birinci basamak sağlık hizmeti sunucularıdır. Eczaneler sağlık bilgisi sunan merkezler olarak HPV aşısının yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin artırılması konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. HPV aşılarının eczanelerde sunulması, aşıya erişimi kolaylaştırır ve aşılamanın yaygınlaşmasına katkı sağlar. Eczacılar bireylerin aşı takibini yaparak aşının uygun zamanda ve doğru dozda uygulanmasına yardımcı olabilir. Kırsal alanlarda yaşayan bireyler için sağlık merkezlerine ulaşmak zorlu olabilir, ancak eczanelerin dört bir yanımıza yayılmış olması, aşılama sürecine katılımı kolaylaştıracaktır. Bu nedenle eczanelerin HPV aşılarının daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından protokoller ve kılavuzlar hazırlanmalıdır

Türkiye'de eczanelerde aşılama uygulamalarını başlatmak, sağlık hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlayacak önemli bir dönüşüm yaratabilir. Bu sürecin başarıyla uygulanabilmesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı ve ilgili yasa koyucu organlar tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Eczacıların aşılama süreciyle ilgili eğitim almaları sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı eczacılara bu konuda kapsamlı eğitimler sunarak eczaneleri aşılama hizmetlerinin bir parçası haline getirmelidir.

Ayrıca, HPV aşısının eczanelerde uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından aşının doğru şekilde uygulanması, dozaj takibi ve olası yan etkilerle ilgili belirli protokoller ve kılavuzlar hazırlanmalıdır.  Eczanelerde, hijyenik ve güvenli bir ortamda aşılama yapılabilmesi için uygun altyapı oluşturulmalı, aşı uygulama alanlarının belirlenmesi, gerekli tıbbi ekipmanların temin edilmesi ve sterilizasyon koşullarının sağlanması gereklidir. HPV aşıları da dahil olmak üzere birçok aşı, soğuk zincir şartlarına uygun olarak saklanmalıdır. Bu sebeple, eczanelerin bu soğuk zincir gereksinimlerini karşılayacak şekilde donatılması kritik öneme sahiptir.

Ücretsiz HPV aşısı birçok ülke için önemli bir halk sağlığı politikasıdır

Sağlık, temel bir insan hakkıdır ve bu hakkın ekonomik, coğrafi veya sosyal engeller nedeniyle kısıtlanmaması gerekir. HPV aşılarının ücretsiz ve erişilebilir olması, yalnızca bireylerin sağlığını değil, toplum sağlığını da koruyacak önemli bir adımdır. HPV aşısının geri ödeme kapsamına alınması, birçok ülke için önemli bir halk sağlığı politikasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2024 itibariyle 137 ülke HPV aşılarını ulusal programlarına dahil etmiştir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, 30 Avrupa ülkesinin 28'inde 9-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları, ulusal bağışıklama programı kapsamında HPV aşısı ile aşılanmaktadır. Dünyadaki genel durum böyleyken ülkemizde de HPV aşıları bir an önce ücretsiz hale getirilmelidir.

HPV konusunda Sağlık Bakanlığı ile her türlü iş birliği ve dayanışmaya hazırız

Biz, Ankara Eczacı Odası olarak, akademik, kamusal ve demokratik bir meslek örgütü anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, HPV konusunda sürece müdahil olmak, meslektaşlarımızı ve toplumu aydınlatmak adına önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Aralık ayında Ankara Eczacı Odası ve Türk Jinekolojik Kanser Vakfı iş birliğiyle "Her Yönüyle HPV Sempozyumu"nu düzenleyerek eczacılarımızı ve hekimlerimizi bir araya getirdik. Bu sempozyumda HPV konusundaki son bilimsel gelişmeleri meslektaşlarımıza aktardık. Önümüzdeki süreçte de HPV konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Son olarak, HPV konusunda Sağlık Bakanlığı ile her türlü iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğumuzu ve bu konuda aktif rol almayı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim."

HPV aşısı dünyada birçok ülkede ulusal aşı programına dahil edilmiş ve ücretsiz olarak uygulanıyor. Bu ülkelerin bazıları ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Kanada, Belçika, Norveç, Finlandiya, Portekiz ve Fransa...

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Ankara, Dünya, Aşı, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: HPV Aşısı Ücretsiz Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.