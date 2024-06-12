Hrant Dink davasında savcı zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti - Son Dakika
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Hrant Dink davasında savcı zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını sunan savcı, tetikçi Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Ogün Samast, 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Savcı, diğer sanıklar hakkında da cezalandırma taleplerini iletti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

12.06.2024 12:02
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını sunan savcı, tetikçi Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talep etti.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Samast hakkında açılan yeni dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla aralarında Yasin Hayal, Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek de bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Bazı diğer sanıklar da duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Davanın sanıklarından Adem Sağlam'ın FETÖ sohbetlerine katıldığı yönünde ifadesi bulunan Ali Fuat Akdağ duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Akdağ, "İfademi verdiğim tarihten bu yana neredeyse 10 yıl geçti, hatırlamıyorum pek çok şeyi. Şu an Adem Sağlam'ı görsem tanımam. O dönemki ifadelerim doğrudur" dedi.

7 sanık hakkında davanın düşürülmesi talep edildi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, yakalaması yapılmayan sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk yönünden dosyanın ayrılmasını; Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Tuncay Uzundal, Ogün Samast, Zeynel Abidin Yavuz ve Ersin Yolçu'nun hakkında "örgüt adına suç işlemek" suçlaması yönünden davanın zamanaşımından düşürülmesini talep etti. Savcı, Adem Sağlam'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlamaları yönünden beraatını, "örgüt üyeliği" suçundan ise cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık Ogün Samast "Mütalaaya katılıyorum savunma için ek süre istemiyorum" dedi.

16 Ekim'e ertelendi

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hrant Dink davasında savcı zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti - Son Dakika

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