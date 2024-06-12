Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, davanın 4. duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika
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Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, davanın 4. duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi

Hrant Dink'in 2007'de öldürülmesiyle ilgili açılan davanın 4. duruşmasına katılmak için Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'ne geldi. Samast, tahliyesinin ardından hakkında açılan suçlamalarla ilgili yargılanıyor.

12.06.2024 11:06
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4 duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya, daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında olduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyip, arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, davanın 4. duruşmasına SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika

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