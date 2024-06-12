Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmak için 4'üncü kez adliyeye gelerek duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. 16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

HABER -KAMERA: Selçuk BAŞAR/ Trabzon,