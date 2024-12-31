Hristiyan Din Adamları Şara ile Bir Araya Geldi

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hristiyan toplumunun din adamlarını kabul etti.

Suriye Haber Ajansının (SANA) servis ettiği fotoğraflarda, Şara'nın Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Şam'daki sarayda kabul ettiği görüldü.

2011'de başlayan iç savaş öncesi yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülen Suriye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanların oluşturduğu tahmin ediliyor.