HSK, Savcı Çağlayan\'ı Açığa Aldı

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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya hesabı üzerinden Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.

HSK, Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın Sinan Ateş cinayeti ile Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın hukuki durumu hakkındaki görüşleri nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı. Savcı Çağlayan son olarak, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen teğmenlere ilişkin olarak sosyal medya hesabından, "Tüm askerler Atatürk'ün askeridir. Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildi. Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir" paylaşımında bulunmuştu. HSK, inceleme sonucunda Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.