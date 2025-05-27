Hü Öğrencilerinden Dev Fresk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hü Öğrencilerinden Dev Fresk

Hü Öğrencilerinden Dev Fresk
27.05.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi, Ella&Pitr ile 3 bin metrekarelik dev fresk 'Merak Duygusu'nu tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Fransız sanatçı "Ella&Pitr" çiftiyle işbirliği yaparak 3 bin metrekarelik açık alanda dev freske imza attı.

Çiftin Türkiye'deki ilk açık hava eserlerinden biri olan ve "Uyuyan Devler" serisi kapsamında yer alan "Merak Duygusu" adlı fresk, fakülteden 60 öğrenciyle birlikte yapılan 4 günlük çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Üniversitenin Beytepe Kampüsü'nde bir otopark alanı üzerine yapılan grafiti çalışması, farklı dünyalar tanımak için gökyüzünün ötesini görmeye çalışan bir çocuğun hayal gücünü anlatıyor.

HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan, AA muhabirine, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atılgan, Güzel Sanatlar'da okuyan öğrencilerinin bu tarz projelerde yer alması gerektiğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu çerçevede öğrencilerin çeşitli ülkelerden önemli sanatçılarla ortak çalışmalar düzenleyebildiklerini belirten Atılgan, "Sanatçılardan öğrenmeleri gereken çok önemli dersler var. Bu dersler sınıfta verilemiyor. Öğrencilere çok büyük, güzel yelpaze açıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Sanatın anlamı, kendi hikayemizi kurgulayabilmek"

Çalışmayla verilmek istenen mesaja ilişkin bilgiler paylaşan Atılgan, eserde dünyadan uzayı inceleyen, adeta birilerinin gelmesini bekleyen bir çocuğun hikayesini anlattıklarını söyledi.

Atılgan, "O hikayede çocuğu tutan birisi de var. Yani orada hem onu koruyup kollayan hem de başka dünyalara, uzaya bakmasını sağlayan, ona yardım eden birisi var. O kişi çerçeve içerisinde değil, görünmüyor ama çok önemli rol oynuyor. Çocuk da çok önemli rol oynuyor çünkü dünya dışını gözlemliyor ve her an başka bir şeyler olabileceğini söylüyor bize; bir sürü çerçeveler, ufuklar açıyor ve eğlenceli, keyifli alan sağlıyor." diye konuştu.

Eserin çoğunluk tarafından beğenildiğini ancak otopark zeminine yapılması ve üzerine arabaların park edilmesine yönelik eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Atılgan, şunları kaydetti:

"Yerde olması ve yerdeki izi takip edip hikayeyi kendimizin oluşturmasıyla belki de başka bir şeyi görmemizi istiyorlar. Yere grafiti yapanlar çok az dünyada, en önemlilerinden biri Ella&Pitr. Bunları düşünerek izleyiciyi bir şekilde işin içine sokmak için uğraşıyorlar. Yerde olması da bunun bir parçası. Sadece yerdeki, asfalttaki renkler bile bütünü görünmese de hayatımıza renk katıyor. Ayaklarımızın altında 'Acaba bu ne olacak?' diye çizgileri izlemeye başlıyoruz ve tamamlanınca çok ilginç, heyecanlı hikayeler kurgulayabiliyoruz. Aslında sanatın bir taraftan anlamı da bu, kendi hikayemizi kurgulayabilmek."

Atılgan, öğrencilerin bu tür eserler sayesinde hikaye oluşturmanın önemini kavrayarak özgüven kazandığının altını çizerek, sade ve çarpıcı fikirlerin dünyada çok önemli yeri olduğunu ve kendilerini sadeleştirerek etkileyici projeler ortaya çıkarabileceklerini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Türkiye'de güzel sanatlar alanında çok önemli bir misyonu üstlendiğini belirten Atılgan, hem kamusal alanlardaki projelere hem de sergilerde, öğrenciler, mezunlar ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Sanatın sadece atölyelerde değil, sokakta da yapılabileceğini gördük"

Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gauthier-Aydoğdu da projeyi Ella&Pitr'ın sanatını Türkiye'de tanıtmak ve çiftin genç sanatçılarla paylaşımda bulunmasını sağlamak için yaptıklarını söyledi.

Proje için ilk olarak Hacettepe Üniversitesi ile çalışmayı düşündüklerini söyleyen Gauthier-Aydoğdu, üniversiteyle daha önce de ortak projeler yaptıklarını, işbirliğine dayalı eserler veren çift ile Hacettepeli öğrencilerin çalışmasının verimli olduğunu aktardı.

Çalışmada yer alan Grafik Bölümü öğrencilerinden Devrim Gülse Eken ise projenin kendisi ve fakültedeki arkadaşları için çok değerli ve gurur verici olduğunu dile getirerek, Fransız sanatçılarla kültürel alışverişte bulunduklarını, birbirlerine çok şey kazandırdıklarını kaydetti.

Eken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanatın sadece tuvallerde, atölyelerde değil, sokakta da yapılabileceğini görmek bize çok şey kattı ve bu tarz çalışmaların önünü açtı. Benim için farklı bir deneyimdi, kendimi daha özgür hissettim. Atölyeden, ekranın başından çıkıp dışarıda bir sürü insanla, arkadaşlarımla birlikte bunu yapabilmek beni çok özgürleştirdi. Umarım bu diğer üniversitelere öncü olmuştur ve böyle çalışmaların devamı gelir."

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, ankara, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hü Öğrencilerinden Dev Fresk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Hü Öğrencilerinden Dev Fresk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.