Huckabee: Batı Şeria'nın ilhakı mümkün - Son Dakika
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Huckabee: Batı Şeria'nın ilhakı mümkün

Trump'ın büyükelçi atadığı Huckabee, Batı Şeria'nın ilhakının 'elbette' olabileceğini belirtti.

13.11.2024 14:47
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını duyurduğu eski Arkansas Valisi Mike Huckabee, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının "elbette" olası olduğunu söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan Huckabee, İsrail'de aşırı sağcı bakanların son dönemde sıklıkla dile getirdiği "işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Röportajda sık sık işgal altındaki Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun şekilde "Yahuda" ve "Samara" diye söz eden Huckabee, sunucuların Trump'ın ikinci döneminde işgal altındaki Batı Şeria'nın olası ilhakına ilişkin sorusuna, "Elbette." yanıtını verdi.

Politikayı Trump'ın belirleyeceğini ve kendisinin uygulayacağını belirten Huckabee, ilk döneminde de Trump'ın "İsrail'in egemenliğinin anlaşılmasını sağlamada" bütün ABD başkanlarından daha fazla katkı yaptığını öne sürdü.

Huckabee, "Büyükelçiliğin taşınmasından, Golan Tepeleri'nde (İsrail egemenliğinin) tanınmasına ve Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesine kadar hiç kimse Başkan Trump'tan daha fazlasını yapmadı ve bunun devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sürülerek burada Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için yeniden yerleşim yerleri açılması planlarına ilişkin ise Huckabee, "Bunu değerlendirecek zamanım olmadı." açıklamasında bulundu.

İkinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdüren ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, dün, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurmuştu.

Batı Şeria'da işgal olmadığını savunmuştu

Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, bu yerleşim yerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.

Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Huckabee ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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