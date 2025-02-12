HÜDA-PAR'dan Çözüm Çalıştayı - Son Dakika
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HÜDA-PAR'dan Çözüm Çalıştayı

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HÜDA-PAR, Kürt meselesine yönelik 15-16 Şubat'ta çalışma yapacak, ortak akıl arayacak.

12.02.2025 14:27
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Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - HÜDA-PAR tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulunan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, Kürt sorununun Türkiye'de 100 yılı aşkındır konuşulduğunu ifade ederek, "Gerek devlet gerekse devlet dışı kurumlar olsun bir çözüm önerisi ortaya koyup, bu meseleyi çözeceğiz diye bir mekanizmayla bu işler çözülmez ve çözülmeyeceğini geçen on yıllar bunu göstermiştir. Bu nedenle ortak akılla bir çözüm bulmamız gerekiyor. Tarih bunu açıkça ortaya koymuştur. Bu tür çalıştayların ana nedeni de budur" ifadesini kullandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) 15-16 Şubat tarihlerinde "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlenecek. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, düzenlediği basın toplantısıyla çalıştaya ilişin değerlendirme bulundu.

100 yılı aşkındır Kürt meselesi bu ülkede konuşulduğunu söyleyen Sağlam, "Çözüm yolları aranıyor, öneriler sunuluyor. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama halen bu konuyu konuşuyorsak demek ki bu sorun çözülmemiş ve önümüzde bir sorun olarak var. Biz de sorunun çözülmesi konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başta devlet olmak üzere bu konuda konuşan herkesin bir çözüm önerisi ve bakış açısı var. Herkes kendi tarafından olaya bakıp ona göre çözüm yolları arıyor. Ama bu çözüm yolları diğerinin tam zıddına çözüm arayışları olabiliyor. Biz bunu da doğal karşılıyoruz. Önemli olan bu meselenin konuşulması ve çözüm yolları aranmasıdır. Arayış içerisinde olduğumuzda sorunun varlığını kabul etmiş oluyoruz" diye konuştu.

'Şu anki konjonktürün önceki çözüm arayışlarında daha el verişli olduğunu düşünüyoruz'

CHP ve MHP'nin yeni sürece destek olmasının önemine de değinen Sağlam, şunları söyledi:

"Bu sorunun oluşturduğu neticeler itibarıyla ülkede oluşması gereken kardeşlik hukukunu bozdu ve belli kesimler arasında bir mesafe oluştu. Kardeşlik hukukunun bozulması nedeniyle ülkede huzursuzluk hiç bitmedi. Bizim temel gayelerimizden biri de kardeşlik hukukunun tekrar tesis edilmesi ve oluşan yaraların tedavi edilmesidir. Geçmiş dönemlerde bu sorunun çözülmesine ilişkin çok teşebbüslerde bulunuldu. Bugün tekrar bu konu gündeme gelmiş ve konuşulmaktadır. Şu anki konjonktürün önceki çözüm arayışlarında daha elverişli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu meselenin tekrar konuşuluyor olmasını, işaret fişeğini Sayın Devlet Bahçeli'nin atmış olmasını biz önemli görüyoruz. Çünkü önceki çözüm arayışlarında MHP her zaman karşı tarafta olan konumdaydı. Sürekli bu meselenin bir asayiş meselesi olduğunu gören bir anlayışın, artık bu sorunu çözelim anlayışına evrilmesini değerli görüyoruz. İkinci husus bu sorunun kaynağı olan CHP, bu işe karşı çıkmıyor. Çözüm arayışlarında karşı cenahta konumlanmamış durumdadır. Bu iki aktörün karşı durmaması, çözüm arayışında olmaları, çözüm arayış ortamlarının artık elverişli olduğunu düşünüyoruz. Yalnız bir eksiğimiz var. 10 yıl önce halk tarafından oluşan heyecanı bugün göremiyoruz. Bu heyecanın oluşması için herkese görevler düşüyor."

'Ortak akılla bir çözüm bulmamız gerekiyor'

Kürt sorununa çözüm arayışlarına yönelik Diyarbakır'da düzenleyecekleri çalıştayın çözüm arayışlarının sadece bir adım olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu tür meselelerinin konuşulması tek taraflı bir dayatmayla, tek taraflı bir kararla, tek taraflı bir organizasyonla çözülemeyeceği malum. Gerek devlet gerekse devlet dışı kurumlar olsun bir çözüm önerisi ortaya koyup, bu meseleyi çözeceğiz diye bir mekanizmayla bu işler çözülmez ve çözülmeyeceğini geçen on yıllar bunu göstermiştir. Bu nedenle ortak akılla bir çözüm bulmamız gerekiyor. Tarih bunu açıkça ortaya koymuştur. Bu tür çalıştayların ana nedeni de budur. Her kesimden insanlar gelip, bu konunun soruna dönüşmesinin nedenleri nelerdir, nasıl bir sorunla karşı karşıyayız ve bunu çözmek için neler yapılabilir, bununla ilgili çözüm önerilerini tartışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diyarbakır, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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