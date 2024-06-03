Hunter Biden Hakkında Yargılama Başladı

Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yasa dışı silah edinme suçlamalarıyla açılan federal davada yargılama için jüri seçimine başlandı.

Delaware eyaleti Wilmington şehrindeki mahkemeye Hunter Biden ile birlikte kız kardeşi Ashley Biden ve Biden'in eşi Jill Biden da destek için gelerek salonda yerlerini aldı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Hakim Maryellen Noreika'nın denetiminde savcılık ve savunma avukatları, mahkeme sistemi tarafından rastgele seçilerek çağırılan vatandaşlar arasından yargılamaya geçilmesi için gerekli 12 kişilik jüri heyetini belirlemeye çalışıyor.

Jüri seçiminde, adayların sanığa karşı ve silah edinme hakkı konusunda ön yargılı olmamaları, yargılama sürecinde ve sonunda kanıtlara dayanarak objektif bir şekilde karar verme yetenekleri üzerinde kendilerine sorular sorularak eleme yapılıyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra tarafların açılış konuşmaları ile Hunter Biden'ın yargılanmasına geçilecek.

Başkanın oğlu Biden, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinme, bu silahı yasalara aykırı şekilde tutma ve satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanmadığına dair sorulan sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etme ile ilgili 3 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

"Ben bir başkanım ama aynı zamanda da bir babayım"

Başkan Biden, oğlu Hunter Biden'ın bugün yargılanmaya başlanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "oğluna sevgisinin sınırsız olduğunu, ona güvendiğini ve gücüne saygı duyduğunu" belirtti.

Biden, "Ben bir başkanım ama aynı zamanda da bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu seviyoruz ve bugün olduğu kişi olarak onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini paylaşdi.

Hunter Biden'ın yargılanmasına başlanmasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısında yargılanıyor olacak.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden'ın yargılanmasının ve özellikle suçlu bulunması halinde, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden'ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmeleri yapıyor.

Biden'a suçlamaları, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığı tarafından atanan özel savcı David Weiss geçen sene yöneltmişti.

Hunter Biden vergi kaçırmakla da suçlanıyor

Hunter Biden ayrıca California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla da suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda her iki suçlamaları da kapsayacak şekilde Biden'ın savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış, ancak daha sonra detaylarda taraflar uzlaşamayınca anlaşma başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla da eleştiriyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'in aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle soruşturulduğunu, öte yandan Hunter Biden'ın da babası nedeniyle korunduğunu öne sürüyor.