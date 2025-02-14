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Husi'den Trump'a Tehdit

Husi, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planına karşı ABD ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu.

14.02.2025 11:57
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SANA, 14 Şubat (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarma planının uygulanması halinde "ABD ve İsrail'e saldırı düzenleyeceklerini" söyledi.

El-Husi, gruba ait El-Mesira televizyonunda perşembe günü yayımlanan açıklamasında, "Amerikalılar ve İsrailliler Trump'ın planını zorla uygulamaya kalkar ya da Arap rejimleriyle bu konuda anlaşmaya varırlarsa askeri güç kullanarak müdahale ederiz" dedi.

El-Husi, "Amerikalılar ve İsrailliler Filistinlilere yönelik yerinden etme planını uygulamak için harekete geçerse füze saldırıları, insansız hava araçları (İHA), deniz operasyonları ve diğer araçlarla müdahale ederiz" ifadelerini kullandı.

El-Husi birkaç gün önce Gazze ve Lübnan'ın güneyinde savaşın yeniden başlaması durumunda İsrail kentlerine yeniden roket ve İHA saldırıları düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın ABD'nin Gazze'yi kontrol altına alması ve Filistinlilerin komşu Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi şeklindeki önerisi yoğun şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Yemen, Son Dakika

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