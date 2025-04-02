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Husiler, ABD Gemilerini Hedef Aldı

Husiler, ABD Gemilerini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemilerine füzelerle saldırdıklarını duyurdu.

02.04.2025 04:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Truman uçak gemisi ile savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'i hedef alan saldırılarına cevap verildiğini söyledi.

Seri, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Truman uçak gemisi ve savaş gemilerinin füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Dünyanın gözü önünde Gazze'deki Filistinlilerin soykırıma uğradığını vurgulayan Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail ile bağlantılı gemilerin hedef alınacağını aktardı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Yemen, İran, Son Dakika

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