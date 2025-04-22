Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, şimdiye kadar düşürdükleri İHA sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti.

22.04.2025 23:32
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Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'YE AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Seri, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili sahili üzerinde karadan havaya füzeyle ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüklerini söyledi. Nisan ayında düşürülen ABD'ye ait İHA'ların sayısının 7'ye çıktığını belirten Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri İHA sayısının 20'ye yükseldiğini aktardı.

Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri

ABD'NİN 2 UÇAK GEMİSİ HEDEF ALINDI

Ayrıca Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD donanmasına ait "Truman" ve "Carl Vinson" uçak gemilerini "çok sayıda seyir füzesi ve İHA" ile hedef aldıklarını belirtti.

Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı
USS Carl Vinson

ABD, HUDEYDE VE SADA KENTLERİNE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi. ABD'nin Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine de ABD'nin 4 saldırı düzenlediği kaydedildi. ABD saldırılarının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Yemen\'deki Husiler: ABD\'ye ait bir İHA\'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Abd ye kafa tutan tek devlet, helal olsun size, HZ.ALLAH YÂR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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