Husiler, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde ile Marib kentlerini havadan hedef aldığını belirtti.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD, ülkenin batısındaki Uluslararası Hudeyde Havalimanı ile kente bağlı El-Manzar bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin doğusundaki Marib kentine bağlı Meczer ilçesi de 5 hava saldırısıyla hedef alındı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD, 20 Mart'ta Hudeyde'ye, 21 Mart'ta da Sada'ya hava saldırıları düzenlemişti.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.