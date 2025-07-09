Husiler, BM'nin Tankerini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Husiler, BM'nin Tankerini Ele Geçirdi

09.07.2025 13:50
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İran destekli Husilerin, BM'nin tankerini alıkoyarak kendi çıkarları için kullandığı bildirildi.

İran destekli Husilerin, Kızıldeniz açıklarında yıllardan beri demirli halde bulunan "Safer" tankerin tahliyesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) 2023'te 55 milyon dolara satın aldığı dev tankeri alıkoyarak, kullandığı belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Hudeyke vilayeti açıklarında demirli Safer tankerinin son durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Kızıldeniz'de tehlike saçan Safer'in kurtarılması için sarf edilen uluslararası çabalar çerçevesinde BM'nin 2023'te "Nautica" isimli dev tankeri 55 milyon dolara satın aldığını anımsatan İryani, BM'nin söz konusu tankerle Temmuz 2023'te, tehlike saçan Safer tankerini boşaltma işlemlerine başladığını hatırlattı.

BM'nin, Kızıldeniz'de uluslararası suların güvenliği için bugüne kadar Nautica tankerinin bakım ve işletme giderlerini üstlenmeye devam ettiğini dile getiren İryani, "Ancak Husi milisleri, bahsi geçen tankeri İran'dan gelen petrolün depolanması için kullanıyor. Husiler, BM'nin imkanlarını böylece kendi çıkarları için kullanmış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Safer tankerinin de hala Kızıldeniz açıklarında batma veya patlayabilecek şekilde tehlike saçtığını savunan İryani, halihazırda hem Safer hem de Nautica tankerinin Husilerin kontrolündeki limanlara gelen petrolün depolanmasında kullanıldığını söyledi.

Husilerin özellikle hava saldırılarıyla Ras İsa Petrol Limanı'nın zarar görmesinin ardından bu tankerleri kullanmaya başladığını aktaran İryani, Safer gemisinin batması veya patlaması durumunda Kızıldeniz'de bir çevre felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Nautica tankerinin BM'ye ait olduğu ve belirli bazı amaçlar için kullanılması gerektiğinin altını çizen İryani, Husilerin bu tankeri ele geçirerek kullanmasının "BM egemenliğine karşı bir ihlal" olduğunu savundu.

Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde vilayeti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, 2022 yılında tanker için "saatli bomba" uyarısı yapmış, tankerdeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Tankerin boşaltılması için uzun süre çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, Mart 2023'te, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz 2023'te Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmış, 11 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Yemen, Safer, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, BM'nin Tankerini Ele Geçirdi - Son Dakika

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