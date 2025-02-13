Husiler'den ABD ve İsrail'e Tehdit

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmeye teşvik ettiğini belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin barındırılması için çadır ve karavan girişinin sağlanması gibi insani yükümlülüklerini ihlal etmeye ve geciktirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Husi, ABD ve İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etme planını uygulamaya koyması halinde füze ve insansız hava araçları (İHA) ve deniz saldırılarıyla harekete geçme tehdidinde bulunarak Filistinlileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye çadır ve karavan getirilmesinin önemli bir konu olduğunu, çünkü Gazze'nin büyük bölümünde ev ve konutların tamamen yıkılmış durumda olduğunu vurgulayarak, yapılan yardımların, Gazze'deki Filistinlilerin toplam ihtiyacının ancak yüzde 8'ini karşılayabileceğini ifade etti.

Hamas ve onun askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile diğer Filistinli direniş gruplarının Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının gereklerine bağlı olduğunu, İsrail'in ise tüm gerekleri yerine getirmediğini kaydeden Husi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli hasta ve yaralıların çıkışında da anlaşmanın gereklerine uymadığına işaret etti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma şartlarına uyması halinde esir takasını 15 Şubat Cumartesi günü sürdürmeye hazır olduklarını belirterek bu konuda "olumlu işaretler" olduğunu vurgulamıştı.

Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması konusunda olumlu işaretler olduğunu ve arabulucuların sürecin uygulanmasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Hamas'ın varılan anlaşmaya bağlı olduğunu kaydeden Kanu, ancak İsrail'in süreci sekteye uğratacak herhangi bir ihlaline izin vermeyeceklerini söylemişti.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.