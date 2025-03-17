Husiler'den ABD'ye Hava Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait savaş uçaklarının, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi "Galaxy Leader"ın komuta kabinine yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD'nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.

Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilmişti.

Husiler, Umman'ın arabuluculuğuyla Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatını geçen ocak ayında serbest bırakmıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

Husilerin lideri Husi, 11 Mart'taki açıklamasında ise " Tel Aviv'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından İsrail gemilerinin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde belirlenen bölgelerdeki geçiş yasağının yeniden başladığını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.