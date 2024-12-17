Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına devam ettiklerini belirterek füze saldırısı düzenledi.

17.12.2024 12:44
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(ANKARA) - Yemenli Husiler grubu, İsrail'in merkezini hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve İsrail Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirene kadar askeri operasyonlarına devam edeceklerini açıkladı. İsrail ordusu füzenin İsrail topraklarına girmeden parçalandığını belirtirken, İsrail medyası ise Husilerden gelen balistik füze saldırısına İsrail'in gelecek haftalarda karşılık vermeyi planladığını belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, dün gerçekleştirdikleri saldırıda "Filistin 2" adı verilen bir hipersonik balistik füze ile İsrail'in merkezini hedef aldıklarını ve saldırının İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde 'Filistinlilere yönelik katliamlarına' bir yanıt olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Yemen topraklarından fırlatılan bir füzenin, İsrail'e girmeden önce hava savunma sistemlerince engellendiğini ve füze saldırıları uyarılarının, İsrail topraklarına girmesi engellenen füzenin parçalarının düşerken tehlike yaratması endişesiyle aktif hale getirildiğini belirtti. Ancak Husiler, operasyonun "başarıyla hedeflerine ulaştığını" iddia ederken, saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

İsrail medyası ise İsrail'in, Husilerden gelen balistik füze saldırısına gelecek haftalarda karşılık vermeyi planladığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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