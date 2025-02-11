Husiler'den İsrail'e Saldırı Uyarısı

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(ANKARA) - Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, " Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaması halinde İsrail'e saldırı düzenlemeye hazır olduklarını" belirtti.

Yemen'de başkent de dahil batı ve kuzey Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden Husilerin lideri Abdulmalik el-Husi, bugün Husilere ait bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaması halinde İsrail'e saldırı düzenlemeye hazır olduklarını" söyledi.

Husiler, İsrail'in Hamas'la savaşı sırasında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de İsrail gemilerine ve diğer gemilere saldırarak küresel nakliye yollarını kapatmış ve çok sayıda ülkeyi zarara uğratmıştı.