Husiler'den İsrail ve ABD'ye Saldırı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail ve ABD'ye Saldırı

Husiler, Tel Aviv ve Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

23.03.2025 16:16
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nı 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık, operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılarına da karşı koymaya devam ettiklerini söyleyen Seri, "ABD uçak gemisi 'USS Harry Truman' ve ona bağlı gemiler dahil Kızıldeniz'deki düşman savaş gemilerini hedef aldık." dedi.

Kızıldeniz'deki ABD uçak gemileri ve savaş gemileriyle çatışmaya girdiklerini belirten Seri, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıların saatlerce devam ettiğini ileri sürdü.

Husilerin, Filistin halkının direnişini desteklemeyi ve İsrail'in deniz taşımacılığını hedef almayı süreceğini vurgulayan Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonlarını sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin ülke sınırlarına girmeden hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler'den İsrail ve ABD'ye Saldırı - Son Dakika

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