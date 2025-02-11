Husiler'den Netanyahu'ya Uyarı

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Yemen'deki Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde yeni bir saldırı düzenlememesi konusunda uyararak, Gazze'de gerilimi tırmandırması halinde, Tel Aviv'e karşı anında askeri karşılık vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi yaptığı açıklamada, "suçlu Netanyahu'nun, yeni bir saldırıya yönelmesinin ve her şeyin onun için kolay olacağını düşünmesinin kendi çıkarına olmadığını" belirtti.

Husi, "Parmağımız tetikte ve düşman İsrail'e karşı Gazze'de gerginliği tırmandırması halinde anında karşılık vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Gazze'de yeniden gerginliği tırmandırmaması konusunda İsrail'i uyaran Husi lider, aksi takdirde "ABD desteğine bakılmaksızın savaş durumuna, koşullarına ve atmosferine, güvenlik, askeri ve ekonomik durumdaki risklere geri dönüleceğini" kaydetti.

Husi lider, "ABD'nin desteği ne ölçekte olursa olsun İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağının farkına varması" gerektiğini belirtti.

ABD'nin Gazze üzerindeki planları

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni "devralacakları ve buraya sahip olacakları" yönündeki açıklamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'liler diğer ülkelere karşı açgözlü, her şeyden önce tüm ülkelerin zenginlik ve çıkarlarından aslan payına sahip olmak istiyor. ABD'lilerin gözüne girmeye çalışmak, onları memnun etmeye gayret etmek, onların size saygılı ve olumlu bakmalarını sağlamaz. Aksine, onları ne kadar memnun etmeye çalışırsanız, sizi o kadar küçümserler."

"ABD-İsrail projesinin, büyük bir coğrafi alanı işgal etme hedefiyle İslam alemine yönelik yıkıcı ve saldırgan bir proje" olduğua işaret eden Husi, bu planın sadece Mescid-i Aksa ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda Mekke ve Medine'yi de kapsayan bir "siyonist projenin parçası" olduğunu belirtti.

Husi lider şöyle devam etti:

"Amerika'nın Gazze'deki Filistin halkını yerinden etme planı, açık ve net bir şekilde saldırgan ve iğrençtir. Bu durum, kelimenin tam anlamıyla bir skandaldır. Amerikalılar Filistin halkını Gazze'den sürmekten bahsettiler ve ardından burayı işgal etmek istediler. Ardından Trump, Gazze Şeridi'ni sanki ucuz bir mülkmüş gibi satın almak istediğini öne sürdü. ABD'nin bu yaklaşımı, yasalara, sistemlere, ilkelere, değerlere ve ahlaka karşı bir saygısızlıktır."

ABD'nin, Filistin halkının yerinden edilmesi konusunda sergilediği tavrın, sadece Filistinliler değil, tüm Arap yönetimleri ve dünya çapında tepkiyle karşılandığını ve bu tutumu sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayan Husi, ABD ve İsrail'in stratejisinin "aldatıcı bir yöntem" olduğunu, "en yüksek teklifin sunulup, sonra Filistin meselesi üzerinden pazarlıklar yapılacağına" dikkat çekti.

Husi, "Birçok kişi, ABD bir şey istediğinde, onun olacağına inanıyor. Trump, Gazze'yi, 15 aydır dünyada eşi benzeri olmayan soykırım ve saldırılara karşı dik duran ve haklarında ısrar eden halkından mı satın alacak?" diye sordu.

Trump'a hitaben Husi, "Örneği olmayan bir şekilde direniş ve büyük bir fedakarlık gösteren şerefli Gazze halkının, senin gibi bir aptala, vatanlarını satacaklarını mı sanıyorsun?" diye ekledi.

"İsrail Lübnan'a geniş çaplı bir saldırı başlatırsa cevap vermeye hazırız"

Husi lider, konuşmasında Lübnan'daki duruma da değinerek, "İsrail'in son saldırılarda işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki beldelerden çekilme sürecini geciktirdiğini" belirtti.

Lübnan'a desteklerini yineleyen Husi, "İsrail'in, ABD ile birlikte ateşkes anlaşmasını uzatma nedeni açık; Lübnan beldelerinde kalan evleri, tarım arazilerini ve altyapıyı yok etmeye yönelik saldırılarını sürdürmek." ifadelerini kullandı.

Husi,"İsrail Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatır veya gerginliği tırmandırırsa, biz de cevap vermeye hazırız." diye konuştu.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

-İsrail, ateşkesin ikinci aşama müzakerelerini askıya aldı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin adı açıklanmayan bir yetkili adına yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'tan "önümüzdeki günlerde" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu 9 sağ esir serbest bırakılıncaya kadar İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yapılacak müzakerelere katılmayacağı ifade edilmişyi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında birçoğu sağ 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyordu.

Ateş kapsamında şu ana kadar 13 İsrailli 5 de Taylandlı sağ esir serbest bırakılmıştı.