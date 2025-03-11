Husiler, Gazze'ye Yardım Ulaşmazsa Operasyon Yapacak

SANA, 11 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçen hafta belirlemiş olduğu 4 günlük süre içinde insani yardımların Gazze'ye ulaşmaması halinde İsrail'le bağlantılı gemilere yönelik askeri operasyon düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.

El-Husi pazartesi günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne yardım girişi için koyduğumuz sürenin arkasındayız ve silahlı güçlerimiz operasyonlarda bulunmaya hazır" dedi.

El-Husi, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin arabulucularına Gazze'ye yardım girişinin yeniden başlamasını kolaylaştırmaları için 4 günlük bir ültimatom vermişti. El-Husi'nin verdiği süre salı günü doluyor.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'deki İsrail'le bağlantılı gemilere ve İsrail şehirlerine roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

İsrail ise Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde Husilere ait askeri bölgelere misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

Husilerin saldırıları, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması yapılmasının ardından durmuştu. Ancak grup şimdi de Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmaması halinde operasyonlara yeniden başlama tehdidinde bulunuyor.