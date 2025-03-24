Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i hedef almaya devam ediyor.
İsrail ordusu, Husiler'in İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlediğini belirterek, füzenin ülke hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı. İsrail'de birçok kentte siren sesleri yükselirken, vurulan füzenin parçaları çevredekiler tarafından görüntülendi.
Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmezken, söz konusu saldırı son bir haftada Husiler tarafından İsrail'e düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.
Son Dakika › Güncel › Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı - Son Dakika
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