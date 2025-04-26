Husiler, İsrail'e İHA ile Saldırdı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de iki kritik noktayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 2 İHA ile İsrail'de eş zamanlı "operasyonlar" düzenlendiğini belirtti.

Seri, Tel Aviv'deki Yafa bölgesi ile Askalan'da (Aşkelon) kritik noktaların hedef alındığı bilgisini verdi.

Seri ayrıca, ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılara yanıt olarak Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetlerinin, Kızıldeniz'in kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak "operasyonda", ABD uçak gemisi Truman başta olmak üzere düşman savaş gemilerinin hedef alındığını dile getirdi.

Askeri Sözcü, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının boyutu ne olursa olsun İsrail'e karşı askeri "operasyonlara" devam edeceklerini ve ABD'nin saldırılarına da misliyle karşılık vereceklerini dile getirdi.

Seri, Gazze'deki savaş duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar Umman Denizi ve Kızıldeniz'de düşman güçlerine yönelik saldırılara da devam edeceklerini yineledi.

İran destekli Husiler, daha önce de İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce engellendiğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İsrail'i füze ve İHA'larla tekrar hedef almaya başlamıştı.