Husiler İsrail'e İHA ile Saldırdı

SANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'deki 3 askeri hedefe 5 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, çarşamba akşamı Tel Aviv, Aşkelon ve Negev'deki askeri hedefleri 5 İHA'yla vurduklarını söyledi.

Sözcü, operasyonun "başarılı" olduğunu ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise aynı gün yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiğini ve saldırı nedeniyle sirenlerin devreye girmediğini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri salı akşamı Husilerin füze saldırısını önlediğini açıklamıştı. Bu, Husilerin 24 saat içinde İsrail'e düzenlediği ikinci saldırı oldu.

Yemen'in kuzeyinin büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler, Gazze'de kuşatma altındaki Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kasım 2023'ten bu yana İsrail'i hedef alıyor.