Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

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SANA, 10 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki "kritik hedeflere" insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini iddia etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri pazar günü gruba ait El-Mesire televizyonunda yaptığı açıklamada, "İHA, hedefini başarıyla vurdu" dedi ancak hedef hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusundan pazartesi günü yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatıldığı tahmin edilen bir insansız hava aracının Yavne bölgesinde bir binayı hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin bunu tespit edemediği belirtildi. Açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Seri, Husi saldırılarının "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığı durana kadar" sona ermeyeceğini belirtti.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerini roket ve İHA'larla hedef alıyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor.